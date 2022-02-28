«Зенит» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Зенит» — «Рубин». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



Санкт-петербургский «Зенит» набрал 38 очков в 18 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39). Действующий чемпион России — «Зенит».