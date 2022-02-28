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«Эвертон» подал жалобу в АПЛ из-за ошибок арбитров в последних матчах

«Эвертон» подал жалобу в АПЛ из-за ошибок арбитров в последних матчах
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«Эвертон» подал жалобу в английскую Премьер-лигу из-за ошибок арбитров, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство клуба возмущено судейскими решениями, принятыми в последних матчах «Эвертона», и требует, по крайней мере, извинений перед главным тренером Фрэнком Лэмпардом и командой. Решение подать жалобу было принято в «Эвертоне» после того, как судья не назначил пенальти в ворота «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 1:0.

Напомним, «Эвертон» в 24 матчах набрал 22 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).

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