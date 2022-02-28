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«Зенит» — «Рубин». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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На матче РПЛ «Зенит» — «Рубин» ожидается до 20 тыс. зрителей

На матче РПЛ «Зенит» — «Рубин» ожидается до 20 тыс. зрителей
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Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Зенит» — «Рубин». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».

На матче ожидается до 20 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба «Зенита». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. В бригаду также войдут ассистенты Валентин Мурашов и Михаил Иванов.

Футболисты «Зенита» выйдут на поле в лазурной форме, голкипер выступит в чёрной экипировке. Казанская команда проведёт игру в рубиновой форме, вратарь — в жёлтой.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 38 очков в 18 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 11-м месте.

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