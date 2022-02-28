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Исключат ли «Спартак» из Лиги Европы?

Исключат ли «Спартак» из Лиги Европы?
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Ранее стало известно, что сегодня, 28 февраля, УЕФА может принять решение об исключении московского «Спартака» из Лиги Европы.

Таким образом, красно-белые могут не сыграть в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «РБ Лейпциг». Президент «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф предположил, что игры со «Спартаком» будут отменены. В случае исключения «Спартака» из турнира «РБ Лейпциг» автоматически выйдет в четвертьфинал Лиги Европы.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: исключат ли «Спартак» из Лиги Европы?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» проведёт домашний матч с «РБ Лейпциг» в Лиге Европы на нейтральном поле. В качестве приоритетного варианта для проведения встречи красно-белые рассматривают Баку.

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