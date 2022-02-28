Катар нанимал бывших сотрудников ЦРУ, чтобы снизить уровень критики ЧМ-2022 в Германии

Правительство Катара, обеспокоенное негативными высказываниями в адрес проведения чемпионата мира 2022 года, несколько лет назад выделило более $ 10 млн для финансировании организации, проведшей кампанию по нейтрализации эффективности критики.

Как сообщает AP News, организация для выполнения этой миссии была укомплектована бывшими сотрудниками ЦРУ, чтобы повлиять на общественное мнение в Германии. Главным объектом работы экс-агентов спецслужб стал бывший глава немецкого футбольного союза (DFB) Тео Цванцигер. Последний, занимая свой пост, неоднократно и последовательно критиковал решение провести чемпионат мира в стране, где нарушаются права человека.

Компания работала под кодовым названием Project Riverbed («Проект Русло реки»). Записи, представленные во время расследования, показывают цель операции – использовать шпионские методы и заставить Цванцигера замолчать.

Использовались различные методики, а главной целью деятельности было внедрение в сознание обывателей тезиса о том, что ЧМ-2022 в Катаре полезен для бизнеса, он объединяет Ближний Восток и Запад, полезен для всего мира. Как следствие, данная деятельность помогла бы приостановить активность Цванцигера и предотвратить возможный перенос чемпионата мира по футболу в другую страну.

Официальные власти Катара пока никак не отреагировали на подобные обвинения.