Лингард покинет «МЮ» по окончании сезона на правах свободного агента

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард станет свободным агентом по окончании сезона-2021/2022. Футболист с уважением к «красным дьяволам» отработает свой контракт до конца, но его намерение покинуть клуб остаётся в силе, информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Контракт 29-летнего Лингарда истекает в конце сезона, поэтому зимой он не хотел принимать решения на долгосрочное будущее и был готов уйти лишь в аренду.

В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» предложил англичанину новый контракт, но игрок ответил отказом.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в гостях — 4:2. У Фернандеша гол и передача:

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