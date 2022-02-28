Лингард покинет «МЮ» по окончании сезона на правах свободного агента
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард станет свободным агентом по окончании сезона-2021/2022. Футболист с уважением к «красным дьяволам» отработает свой контракт до конца, но его намерение покинуть клуб остаётся в силе, информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Контракт 29-летнего Лингарда истекает в конце сезона, поэтому зимой он не хотел принимать решения на долгосрочное будущее и был готов уйти лишь в аренду.
В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» предложил англичанину новый контракт, но игрок ответил отказом.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в гостях — 4:2. У Фернандеша гол и передача:
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