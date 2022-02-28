Леонид Федун предложил зафиксировать курс евро на зарплаты и трансферы внутри страны

Президент ФК «Спартак» Леонид Федун предложил зафиксировать курс евро по курсу 90 рублей на зарплаты и трансферы внутри страны во время экстренного собрания клубов РПЛ, прошедшего в понедельник, 28 февраля.

Он отметил, что в составе красно-белых играет множество легионеров, которым выплачиваются деньги в евро. Представители остальных команд инициативу поддержали. В результате дискуссий было принято коллективное решение зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей.

Как сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на свои источники в лиге, в ближайшее время РПЛ подготовит соответствующее письмо, которое будет нести рекомендательный характер для клубов в переговорах с иностранными игроками по снижению зарплаты.