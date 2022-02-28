Кассационная жалоба Газизова по выплатам от ФК «Спартак» не удовлетворена судом

Кассационная жалоба бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова к футбольному клубу не была удовлетворена Арбитражным судом Москвы.

«Кассационная жалоба Газизова не была удовлетворена судом», — заявила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова в беседе с ТАСС.

Напомним, 7 декабря Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объёме от «Спартака». В июне Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В октябре Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского суда, удовлетворив все ходатайства клуба. 11 января Газизов подал обращение в кассационный суд для обжалования решения.

Газизов занимал должность генерального директора московского клуба с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост.