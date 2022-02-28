Кассационная жалоба Газизова по выплатам от ФК «Спартак» не удовлетворена судом

Кассационная жалоба бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова к футбольному клубу не была удовлетворена Арбитражным судом Москвы.
«Кассационная жалоба Газизова не была удовлетворена судом», — заявила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова в беседе с ТАСС.
Напомним, 7 декабря Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объёме от «Спартака». В июне Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В октябре Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского суда, удовлетворив все ходатайства клуба. 11 января Газизов подал обращение в кассационный суд для обжалования решения.
Газизов занимал должность генерального директора московского клуба с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост.
- 28 февраля 2022
-
20:38
-
20:35
-
20:32
-
20:28
-
20:25
-
20:20
-
20:16
-
20:16
-
20:10
-
19:58
-
19:48
-
19:40
-
19:25
-
19:18
-
18:56
-
18:55
-
18:30
-
18:28
-
18:14
-
18:13
-
17:58
-
17:33
-
17:31
-
17:21
-
17:13
-
17:00
-
16:49
-
16:36
-
16:25
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:49
-
15:39
-
15:27