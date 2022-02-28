Простите, а где заканчивается рука? Разбор 27-го тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 27-й тур АПЛ сезона-2021/2022 и финал кубка английской лиги. «Манчестер Сити» с трудом обыграл «Эвертон», «Тоттенхэм» разгромил «Лидс», «Манчестер Юнайтед» потерял очки с «Уотфордом».
Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Кирилл разбирает ассисты Месси и гонку за скудетто на своём канале
Гриша следит за последними новостями в «Телеграме»
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0:00 – Привет
0:14 – «Тоттенхэм» выиграл 0:4, но…
8:24 – Что будет у «Лидса» без Бьельсы?
13:14 – У «МЮ»: нет Магуайра и результата, но моментов куча
21:50 – Отдельно про Роналду
25:56 – Слёзы Зинченко, задумка Лэмпарда и медленный «Сити»
31:28 – Как можно не дать пенальти в ворота «Сити»?
36:13 – Кажется, Артета стал гибким
46:07 – Мощнейший финал от «Челси» и «Ливерпуля» (Эллиотт – предводитель разборок)
54:47 – Кепа, который не смог
1:01:54 – Эриксен вернулся!
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