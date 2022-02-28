«Зенит» — «Рубин»: арбитр не засчитал гол петербуржцев из-за спорного офсайда

Сегодня, 28 февраля, санкт-петербургский «Зенит» встречается с казанским «Рубином». Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В добавленное к первому тайму время «Зенит» открыл счёт, но арбитр Евгений Кукуляк после просмотра VAR не засчитал это взятие ворот из-за спорного офсайда. Юри Алберто откликнулся на подачу с фланга и пробил головой в упор — Дюпин выручил «Рубин». Хавбек «Зенита» Вендел подобрал отскок и добивал мяч в пустые ворота. Но выяснилось, что Юри, находившийся перед воротами в позиции «полулёжа», был в положении вне игры. Арбитр посчитал, что бразилец находился в активной позиции, поэтому зафиксировал офсайд.
Напомним, обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
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