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«Зенит» — «Рубин». Платная прямая трансляция
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Дзюба — об отменённом голе «Зенита» в ворота «Рубина»: можем фантазировать, но счёт 0:0

Дзюба — об отменённом голе «Зенита» в ворота «Рубина»: можем фантазировать, но счёт 0:0
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал эпизод с незасчитанным голом сине-бело-голубых в ворота казанского «Рубина» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Увидел ли с поля, что там было? Нет. Ну он лежал, и я так понял, что не засчитали из-за офсайда. Но ещё они смотрели то, что якобы он задел вратаря лёжа. Не знаю, это спорные моменты. Но есть VAR, и им виднее, наверное. А нам ничего не остаётся. Можем фантазировать, но счёт 0:0. Нужно добавлять. Игра, в принципе, получается, и осталось только забить», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в добавленное к первому тайму время «Зенит» открыл счёт, но арбитр Евгений Кукуляк после просмотра VAR не засчитал это взятие ворот из-за спорного офсайда. Юри Алберто откликнулся на подачу с фланга и пробил головой в упор — Дюпин выручил «Рубин». Хавбек «Зенита» Вендел подобрал отскок и добивал мяч в пустые ворота. Но выяснилось, что Юри, находившийся перед воротами в позиции «полулёжа», был в положении вне игры. Арбитр посчитал, что бразилец находился в активной позиции, поэтому зафиксировал офсайд.

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