«Момент получился странным, но решение верное». Арбитр Федотов об отменённом голе «Зенита»
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Известный футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал ситуацию с незасчитанным голом в матче «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) в рамках чемпионата Российской Премьер-Лиги.
«В этом моменте мы видим, что Алберто играл рукой, дальше сыграл вратарь. Алберто же лежал за линией офсайда – и судьи посчитали, что он мешал вратарю. Странно, что отменили не из-за руки, хотя должны были. Можно было интерпретировать момент и как фол Алберто – он касался Дюпина в момент добивания. Можно было обратить внимание на руку – это проще всего. Они же решили засчитать офсайд, что тоже можно было сделать. Момент получился странным, но решение верное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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