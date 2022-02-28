«Зенит» — «Рубин»: Юри Алберто открыл счёт в матче

Сегодня, 28 февраля, санкт-петербургский «Зенит» встречается с казанским «Рубином». Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин»

На 48-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Юри Алберто. Клаудиньо с правого края вырезал подачу в штрафную, Юри выпрыгнул и головой переправил мяч в сетку. Это первый гол бразильца за «Зенит».

Напомним, обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

До начала этого матча санкт-петербургский «Зенит» набрал 38 очков в 18 встречах и занимал 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39). Действующий чемпион России — «Зенит».