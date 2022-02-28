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«Зенит» — «Рубин». Платная прямая трансляция
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«Зенит» — «Рубин»: Сутормин удвоил преимущество хозяев

«Зенит» — «Рубин»: Сутормин удвоил преимущество хозяев
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Сегодня, 28 февраля, санкт-петербургский «Зенит» встречается с казанским «Рубином». Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин»

На 55-й минуте «Зенит», выигрывавший со счётом 1:0, удвоил своё преимущество. Автором забитого мяча стал Алексей Сутормин, реализовавший пенальти.

Напомним, обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

До начала этого матча санкт-петербургский «Зенит» набрал 38 очков в 18 встречах и занимал 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39). Действующий чемпион России — «Зенит».

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