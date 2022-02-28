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Алексей Шпилевский возглавил «Арис» из Лимасола

Алексей Шпилевский возглавил «Арис» из Лимасола
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Белорусский футбольный специалист Алексей Шпилевский стал главным тренером кипрского клуба «Арис» из Лимасола.

Руководство «Ариса» представило Шпилевского в этом качестве в понедельник, 28 февраля, на официальной пресс-конференции, прошедшей в столице Кипра Лимасоле.

Напомним, 34-летний наставник известен футбольной общественности по работе в «РБ Лейпциг» (Германия), где тренировал команды возрастов от 13 до 16 лет. В конце июня 2018 года Шпилевский возглавил тренерский штаб «Динамо Брест», но в августе из-за конфликта и недопонимания с руководством покинул клуб.

Также он руководил «Кайратом» из Алма-Аты с декабря 2018 по июнь 2021 года. При Шпилевском команда впервые за 16 сезонов стала чемпионом Казахстана.

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