Алексей Шпилевский возглавил «Арис» из Лимасола
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Белорусский футбольный специалист Алексей Шпилевский стал главным тренером кипрского клуба «Арис» из Лимасола.
Руководство «Ариса» представило Шпилевского в этом качестве в понедельник, 28 февраля, на официальной пресс-конференции, прошедшей в столице Кипра Лимасоле.
Напомним, 34-летний наставник известен футбольной общественности по работе в «РБ Лейпциг» (Германия), где тренировал команды возрастов от 13 до 16 лет. В конце июня 2018 года Шпилевский возглавил тренерский штаб «Динамо Брест», но в августе из-за конфликта и недопонимания с руководством покинул клуб.
Также он руководил «Кайратом» из Алма-Аты с декабря 2018 по июнь 2021 года. При Шпилевском команда впервые за 16 сезонов стала чемпионом Казахстана.
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