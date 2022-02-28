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Мостовой — о решении ФИФА и УЕФА: хуже не бывает. Надеемся, скоро это прекратится

Мостовой — о решении ФИФА и УЕФА: хуже не бывает. Надеемся, скоро это прекратится
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Знаменитый российский футболист Александр Мостовой прокомментировал решения УЕФА по переносу финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга и отстранении московского «Спартака» от участия в Лиге Европы.

«Беда не приходит одна: перенесли финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сначала перенесли матч «Спартака» на нейтральное поле, а теперь отстранение. Надеюсь, хуже не станет. Куда уж хуже? Хуже не бывает. Надеемся лишь на то, что скоро это прекратится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.

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