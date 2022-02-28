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РФС выступил с заявлением о решении ФИФА и УЕФА отстранить российские команды и сборные

РФС выступил с заявлением о решении ФИФА и УЕФА отстранить российские команды и сборные
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Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением о решении ФИФА и УЕФА отстранить команды и сборные из России от участия в международных соревнованиях.

«Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределенный срок.

Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.

Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного права», — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.

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