РФС выступил с заявлением о решении ФИФА и УЕФА отстранить российские команды и сборные

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением о решении ФИФА и УЕФА отстранить команды и сборные из России от участия в международных соревнованиях.
«Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределенный срок.
Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.
Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.
Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного права», — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.
- 28 февраля 2022
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