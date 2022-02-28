Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» сохранил лидерство, «Спартак» — в 7 очках от зоны вылета

Чемпионат России по футболу вернулся после зимней паузы. Завершились все матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Санкт-петербургский «Зенит» благодаря голу новичка Ивана Сергеева на последних минутах завоевал победу в матче с «Рубином» и сохранил лидерство. В активе клуба из Санкт-Петербурга 41 очко. На втором месте располагается московское «Динамо», набравшее 39 очков. Замыкает тройку лидеров «Сочи» (34).

На четвёртой строчке в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (33). Пятое место – «Ахмат» (30). Не шестом месте идёт «Краснодар» (29). Седьмой — «Локомотив» (28).

Восьмое место занимают самарские «Крылья Советов» (27). На девятой строчке – московский «Спартак» (23).

10-е и 11-е занимают «Нижний Новгород» и «Рубин» соответственно. В активе обеих команд по 22 очка, их разделяют лишь дополнительные показатели. На 12-м месте — «Урал» (19).

В зоне стыковых матчей находятся тульский «Арсенал» (19) и «Ростов» (18). В зоне вылета – «Уфа» (16) и «Химки» (14).