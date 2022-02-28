«Спартак» выступил с заявлением об исключении клуба из Лиги Европы

«Спартак» выступил с заявлением о решении ФИФА и УЕФА исключить клуб из нынешнего розыгрыша Лиги Европы.
«Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение исключить «Спартак» из числа участников текущего розыгрыша Лиги Европы. Таким образом, матчи 1/8 финала с «Лейпцигом», которые были запланированы на 10 и 17 марта, не состоятся. Немецкий клуб автоматически получает путёвку в четвертьфинал.
Суровый вердикт УЕФА и ФИФА связан с позицией организаций относительно событий на территории Украины. Помимо «Спартака», из международных соревнований исключены все российские клубы и сборные.
Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечёркнуты по причинам, максимально далёким от спорта.
У «Спартака» миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их. Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться.
«Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и Кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем», — сказано в заявлении на официальном сайте «Спартака».
- 28 февраля 2022
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