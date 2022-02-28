Сергеев прокомментировал дебютный гол за «Зенит». Иван принёс команде победу над «Рубином»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал дебютный гол в официальных матчах за сине-бело-голубых. Напомним, взятие ворот экс-форварда «Крыльев Советов» принесло «Зениту» победу в матче 19-го тура РПЛ с «Рубином» (3:2).
«Самые положительные эмоции: выигрывали сначала, потом — не знаю, что произошло — пропустили два гола, но в концовке забили. Это очень хорошо, приятно, что забил, но главное — что мы победили 3:2, добыли три очка и сейчас будем готовиться к кубковой игре.
Что Семак говорил мне перед выходом на поле? Просил добавить скорости и агрессии в атаке. Сказал, что нужно забить, и у нас получилось это сделать. Думаю, сегодня мы заслуженно победили.
Эпизод с голом? Оказался в нужное время в нужном месте. Вендел или бил, или простреливал, я ворвался в штрафную, и мне оставалось только подставить ногу. Получилось эффектно, но главное — что мы заработали три очка и выиграли этот матч», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».
- 28 февраля 2022
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