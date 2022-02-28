FIFPro предлагает ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась к ФИФА с предложением предоставить всем легионерам РПЛ право расторгнуть действующие контракты с российскими клубами без выплаты неустойки.

«Мы призвали ФИФА сделать это. Необходимо задействовать эту меру как можно скорее. Обостряющийся конфликт кажется нам поводом для того, чтобы дать игрокам возможность расторгнуть контракт без выплаты компенсации клубу. Мы сейчас это обсуждаем с ФИФА.

Два года назад ФИФА временно скорректировала трансферные правила трансфера в связи с коронавирусом. Руководители ФИФА могут корректировать правила в чрезвычайных ситуациях, что было доказано в то время. Учитывая крайне тревожную ситуацию, мы считаем, что игрокам должна быть предоставлена свобода выезда из страны», — приводит слова члена совета директоров FIFPro Луиса Эверарда издание Voetbal International.

Отмечается, что на данный момент в РПЛ заиграны 133 легионера.