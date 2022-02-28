«Спорт не имеет отношения к политике». Семак — об отстранении российских клубов и сборных

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение ФИФА и УЕФА исключить сборную России и российские клубы из международных турниров на неопределённый период.

«Повлияет ли отстранение российских клубов и сборных на «Зенит»? Посмотрим. Наше дело делать нашу работу. А что касается справедливости, спорт никакого отношения к политике не имеет. Естественно, очень хочется, чтобы спорт был вне политики, и у людей была возможность заниматься их любимым делом», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, решение международных футбольных организаций отстранить представителей России от крупных международных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.