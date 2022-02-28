Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Зенитом»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:3).
«Мне кажется, весь комментарий укладывается в последний игровой эпизод, в котором мы даже в меньшинстве шли в атаку и были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко. Сложно после такой эмоциональной концовки как-то системно комментировать и давать более глубокие расклады.
Сразу три новичка в составе? Учитывая, что они прошли предсезонку, для нас они не такие уж новички. За Лисаковича и Кучаева говорит их статистика, а Ломовицкий понятно, что сыграл далеко не лучший матч.
Какой был план на игру с «Зенитом»? Это слишком длинно. У нас было несколько теоретических занятий длиной в полчаса, я не могу сказать одним словом, как мы собирались играть. Пытались обороняться против их сильных сторон и соответственно в атаке использовать зону между линиями и зоны за спинами у защитников», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
- 28 февраля 2022
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