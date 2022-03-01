Буффон — о продлении контракта: надеюсь, болельщики так же счастливы, как я и мои дети

Вратарь итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон, продливший контракт с клубом до конца сезона-2023/2024, поделился эмоциями от подписания нового соглашения.
«Сегодня очень хороший день и для меня, и для всей моей семьи. Я продлил свой контракт с «Пармой» до 2024 года. Несколько месяцев назад я вернулся сюда из-за сильной привязанности, которая всегда была у меня с городом и людьми. Теперь эта связь стала ещё сильнее.
Надеюсь, болельщики и весь город так же счастливы, как я и мои дети. Сегодня все четверо были со мной. Благодаря им, но прежде всего Иларии, я никогда не чувствую тяжести возраста! Только запас энергии, свежей и позитивной энергии, а также прекрасные мечты, которые можно воплотить в жизнь вместе!» — гласит сообщение Буффона, оставленное в «Твиттере».
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