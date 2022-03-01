Алексей Миранчук забил гол и отдал результативную передачу за «Аталанту» в матче Серии А

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в добавок к голевой передаче отметился ещё и забитым мячом в матче 27-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией».

Миранчук вышел на замену на 60-й минуте игры, а уже через минуту отдал точный пас под удар форварду Тёну Копмейнерсу. На 86-й минуте Алексей и сам отметился забитым мячом, ему ассистировал Ремо Фройлер.

«Аталанта» на момент начала встречи с «Сампдорией» занимала пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Джан Пьеро Гасперини в 25 матчах набрали 44 очка.

Напомним, ранее Миранчук повредил заднюю поверхность бедра. В последний раз 26-летний футболист выходил на поле 22 января 2022 года в матче 23-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с римским «Лацио» (0:0). Всего в нынешнем сезоне российский полузащитник в 16 матчах во всех турнирах забил гол и отдал три результативные передачи. Соглашение Миранчука с итальянским клубом истекает в 2024 году.