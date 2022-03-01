Игрок клуба «Эрзурум ББ» Демир отказался надевать футболку с надписью «Нет войне»
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Защитник турецкого клуба «Эрзурум ББ» Айкут Демир отказался надевать футболку с надписью «Нет войне» во время акции, проведённой перед матчем команды с «Анкарагюджю» в 27-м туре второй лиги Турции.
Все партнёры Демира облачились в специальные футболки, призывающие к возвращению мира на Украину, но 33-летний футболист её не поддержал.
«На Ближнем Востоке каждый день гибнут тысячи людей. Те же, кто игнорирует жестокость в этом регионе, кто молчит о ней, делают совершенно обратное, когда речь идёт о Европе. Мне было бы некомфортно в этой футболке. Тем не менее я сочувствую страданиям невинных», – приводит слова Демира агентство Anadolu.
Встреча «Эрзурума ББ» с «Анкарагюджю» закончилась победой гостей со счётом 1:0.
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