«Это зеркало реальности». Гендиректор «Аталанты» – о дружбе Миранчука и Малиновского

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино выразил мнение о дружеских взаимоотношениях в команде 28-летнего украинского атакующего полузащитника Руслана Малиновского и 26-летнего российского хавбека Алексея Миранчука.
«Для «Аталанты» важен каждый матч, но прошедший – даже больше, потому что мы хотим держаться в гонке за Лигу чемпионов. Мы также должны думать о том, что наши преданные болельщики оценивают нашу работу по внутреннему чемпионату.
Малиновский знает, что мы оказываем ему и его семье всяческую поддержку, он переживает драматический момент. Мы можем только быть солидарными. Я считаю, что их дружба с Миранчуком – это зеркало того, что такое статус России и Украины, единого народа. Они особенно переживают этот момент, мы должны уважать настроение этих парней по ситуации, которая волнует весь мир.
Объятия между ними? Это и есть искренняя дружба, представляющими два очень похожих народа. Это зеркало реальности. Дружба между ними является примером того, что должно быть», — приводит слова Марино Calciomercato.com.
Напомним, в ночь с 28 февраля на 1 марта «Аталанта» встретилась с «Сампдорией» (4:0). Вышедший на замену Алексей Миранчук отдал результативную передачу и отметился забитым мячом.
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