Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это зеркало реальности». Гендиректор «Аталанты» – о дружбе Миранчука и Малиновского

«Это зеркало реальности». Гендиректор «Аталанты» – о дружбе Миранчука и Малиновского
Комментарии

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино выразил мнение о дружеских взаимоотношениях в команде 28-летнего украинского атакующего полузащитника Руслана Малиновского и 26-летнего российского хавбека Алексея Миранчука.

«Для «Аталанты» важен каждый матч, но прошедший – даже больше, потому что мы хотим держаться в гонке за Лигу чемпионов. Мы также должны думать о том, что наши преданные болельщики оценивают нашу работу по внутреннему чемпионату.

Малиновский знает, что мы оказываем ему и его семье всяческую поддержку, он переживает драматический момент. Мы можем только быть солидарными. Я считаю, что их дружба с Миранчуком – это зеркало того, что такое статус России и Украины, единого народа. Они особенно переживают этот момент, мы должны уважать настроение этих парней по ситуации, которая волнует весь мир.

Объятия между ними? Это и есть искренняя дружба, представляющими два очень похожих народа. Это зеркало реальности. Дружба между ними является примером того, что должно быть», — приводит слова Марино Calciomercato.com.

Напомним, в ночь с 28 февраля на 1 марта «Аталанта» встретилась с «Сампдорией» (4:0). Вышедший на замену Алексей Миранчук отдал результативную передачу и отметился забитым мячом.

Новость по теме
Гол и ассист Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Сампдорию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022