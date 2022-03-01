Игрок «Аталанты»: футбол объединяет то, что человеческое безумие пытается разделить

24-летний итальянский полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина выразил мнение о проведении военной спецоперации на Украине, а также высказался о своих одноклубниках – украинце Руслане Малиновском и представителе России Алексее Миранчуке.
«Будет банально слышать, как футболист говорит: «Нет войне». Будет банально слышать, как он говорит, что война ошибочна, всегда. Но если бы это было так банально, мы бы не были здесь, в 2022 году, чтобы повторять это всем вместе.
Я думаю об этом несколько дней, но я не могу дать себе ответ: как это может произойти после страданий, испытанных за последние два года?
В нашей раздевалке у двух народов, участвующих в войне, есть лица Руслана и Алексея. Малиновский застенчивый парень, при этом у которого со всеми налажен контакт, у него действительно сильный характер. Миранчук простой парень, пожалуй, самый хороший из всех, кого я знаю, застенчивый и с увлечениями, очень похожими на мои.
На днях, когда безумие войны шло против России и Украины, они обнялись на клубной базе. Мы тесно с ними связаны, и мы будем продолжать делать это в это трудное время, как большая семья.
Футбол, который объединяет то, что человеческое безумие пытается разделить. Прекратите войну на Украине!» — гласит пост Пессины в «Инстаграме».
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