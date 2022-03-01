Серхио Рамос, скорее всего, пропустит ответный матч ЛЧ с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу»

35-летний испанский защитник французского «Пари-Сен Жермен» Серхио Рамос с большой долей вероятности не сможет помочь своей команде в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Footmercato.
Отмечается, что причиной вероятного пропуска является мышечное повреждение, от которого Рамос вряд ли сумеет оправиться в нужный срок. Встреча с «Реалом» запланирована на 9 марта в Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Первый матч завершился победой парижан со счётом 1:0.
В прошлом Рамос выступал именно за мадридский «Реал» — в период с 2005 по 2021 год он провёл за «Королевский клуб» 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 результативных передач. В нынешнем сезоне за «ПСЖ» Серхио провёл лишь пять игр во всех турнирах.
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