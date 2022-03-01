Россию лишили МЧМ-2023, яркое возвращение Миранчука после травмы. Главное к утру

ИИХФ лишила Россию МЧМ-2023, российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол и отдал голевую передачу в первом матче после травмы, контракты легионеров РПЛ могут аннулировать. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. ИИХФ лишила Россию МЧМ-2023, а также отстранила от соревнований вместе с Беларусью.

2. Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Сампдорию».

3. FIFPro предлагает ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ.

4. «Спартак» выступил с заявлением об исключении клуба из Лиги Европы.

5. «Торонто» победил «Вашингтон», у Овечкина — одна голевая.

6. Карпин прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров.

7. На логотип лыжников нанесут цвета украинского флага. Это попытка заставить россиян сняться.

8. Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» сохранил лидерство, «Спартак» — в 7 очках от зоны вылета.

9. Овечкин сократил отставание от Халла до 7 баллов по набранным очкам за карьеру в НХЛ.

10. Польша предъявила ультиматум FIS. Страна отменит ЮЧМ по прыжкам, если не отстранят россиян.