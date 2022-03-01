Бывшего бразильского нападающего Пеле выписали из больницы после лечения инфекции, сообщает L'Equipe.



По информации источника, бразилец чувствует себя стабильно хорошо, он полностью вылечился от инфекции. Трёхкратный чемпион мира продолжит лечение опухоли толстой кишки дома.



Ранее Пеле перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Пеле поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни».



В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.

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