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«Барселона» достигла прогресса в переговорах о продлении контракта Араухо

«Барселона» достигла прогресса в переговорах о продлении контракта Араухо
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«Барселона» работает над продлением контракта с уругвайским защитником Рональдом Араухо. Интерес к футболисту проявили два клуба английской Премьер-лиги, но его приоритетом по-прежнему остаётся продолжение карьеры в «Барселоне», которая уверена, что достигнет соглашения с игроком на четыре года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Араухо перешёл в «Барселону» из уругвайского «Бостон Ривер» в 2018 году. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 2023 года.

В сезоне-2021/2022 Араухо принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил 3 гола и получил 3 жёлтые карточки. Также на его счету 5 матчей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и 1 жёлтая карточка.

Напомним, «Барселона» набрала 45 очков в 25 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:

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