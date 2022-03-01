Коллимор: Британия не выгнала американцев за вторжение в Ирак. Почему ущемляют россиян?

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор высказался об ущемлении россиян на территории Великобритании.

«Мы не выгнали американских рабочих из Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак. Так почему же отдельным россиянам было отказано в возможности легально работать из-за того, где они родились?» — написал Коллимор в своём «твиттере».

Напомним, вчера ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить представителей России (клубы и национальные сборные) от крупных международных турниров. Это связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию. Также в отношении россиян применяется ряд локальных санкций: в Великобритании, например, запретили деятельность некоторых функционеров и организаций из России, а у некоторых людей отозвали рабочую визу.