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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Наполи»

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Наполи»
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Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 25-летнего испанца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», информирует Tuttomercatoweb.

Согласно сведениям источника, в «Наполи» Руис получает не так уж и много, поэтому британские клубы хотят привлечь его выгодными финансовыми условиями. В услугах Фабиана также заинтересованы «Барселона» и «Реал».

В нынешнем сезоне Серии А Руис принял участие в 22 матчах, забил шесть голов, отдал три голевые передачи. Испанец играет в «Наполи» с 2018 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года. Ранее он выступал за «Эльче» и «Бетис». Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн.

С 2019 года полузащитник вызывается в сборную Испании, за которую на данный момент провёл 15 матчей.

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