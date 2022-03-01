«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 25-летнего испанца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», информирует Tuttomercatoweb.
Согласно сведениям источника, в «Наполи» Руис получает не так уж и много, поэтому британские клубы хотят привлечь его выгодными финансовыми условиями. В услугах Фабиана также заинтересованы «Барселона» и «Реал».
В нынешнем сезоне Серии А Руис принял участие в 22 матчах, забил шесть голов, отдал три голевые передачи. Испанец играет в «Наполи» с 2018 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года. Ранее он выступал за «Эльче» и «Бетис». Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн.
С 2019 года полузащитник вызывается в сборную Испании, за которую на данный момент провёл 15 матчей.
- 1 марта 2022
-
12:01
-
11:47
-
11:28
-
11:11
-
11:04
-
10:15
-
10:08
-
09:34
-
09:26
-
08:55
-
08:30
-
04:32
-
04:20
-
03:47
-
03:28
-
03:00
-
02:48
-
02:30
-
02:10
-
00:52
-
00:50
-
00:41
-
00:37
-
00:29
-
00:18
-
00:05
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
23:45
-
23:25
-
23:07
-
23:01
-
22:56
-
22:50
-
22:21