Источник: Пабло покинул «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Пабло покидает клуб. Бразильский защитник попрощался с командой, а в ближайшее время он, вероятно, покинет Россию. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».
30-летний Пабло стал игроком московской команды в январе 2021 года, перейдя из французского «Бордо» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне бразильский футболист в 13 матчах Российской Премьер-Лиги забил один гол. Его соглашение с железнодорожниками истекает в 2024 году.
Ранее «Локомотив» объявил об уходе из клуба главного тренера Маркуса Гисдоля. Напомним, Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев.
Сейчас московская команда, набрав 28 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Новость по теме«Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гисдоля
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