Смородская рассказала, кто должен возглавить «Локомотив» после ухода Гисдоля

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход из команды главного тренера Маркуса Гисдоля и считает, что новым наставником железнодорожников должен стать Игорь Черевченко.



«Главным тренером «Локомотива» должен стать человек, не имеющий никакого отношения к немецкой команде. И это связано с тем, что ничего хорошего их идеи не принесли.



Игорь Черевченко сейчас свободен. Он подошёл бы клубу, в «Локомотиве» проработал 12 лет. Это тренер с идеями, не временщик: пришёл и убежал», — рассказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев. Сейчас железнодорожники, набрав 28 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.