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Смородская рассказала, кто должен возглавить «Локомотив» после ухода Гисдоля

Смородская рассказала, кто должен возглавить «Локомотив» после ухода Гисдоля
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход из команды главного тренера Маркуса Гисдоля и считает, что новым наставником железнодорожников должен стать Игорь Черевченко.

«Главным тренером «Локомотива» должен стать человек, не имеющий никакого отношения к немецкой команде. И это связано с тем, что ничего хорошего их идеи не принесли.

Игорь Черевченко сейчас свободен. Он подошёл бы клубу, в «Локомотиве» проработал 12 лет. Это тренер с идеями, не временщик: пришёл и убежал», — рассказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев. Сейчас железнодорожники, набрав 28 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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