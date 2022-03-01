Цорн: о решении Гисдоля покинуть «Локомотив» сообщил представитель тренера

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал уход из команды главного тренера Маркуса Гисдоля и рассказал, что все остальные иностранные представители клуба готовятся к матчу 1/8 финала Кубка России.
«Сегодня утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера «Локомотива». С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Луц Зибрехт», — рассказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев. Сейчас железнодорожники, набрав 28 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 1 марта 2022
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