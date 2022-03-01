Бербатов: Роналду позволительно провести пару плохих игр

Лучший бомбардир в истории сборной Болгарии и бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов встал на защиту бывшего одноклубника Криштиану Роналду.



«Когда у команд плохие результаты, всегда виноваты звёздные игроки, а в случае с «Манчестер Юнайтед» это Криштиану Роналду.

На поле 11 игроков, и вина должна быть разделена. Роналду — икона в мире футбола, и люди должны помнить, что ему 37 лет. Поэтому время от времени ему позволительно провести пару плохих игр. Но не думаю, что проблема в этом.

Я думаю, что Роналду делает достаточно для «Юнайтед», очевидно, что люди ждут большего из-за его прошлых заслуг», — приводит слова Бербатова The Sun.



Криштиану в последние недели подвергся критике за то, что забил всего один гол в 10 играх во всех турнирах.



Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Роналду с английским клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает португальского игрока в € 35 млн.

Неудачная обводка Роналду в последнем матче:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.