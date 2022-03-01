Экс-президент «Локомотива»: новым тренером клуба можно поставить Черевченко или Маминова
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход из московской команды главного тренера Маркуса Гисдоля. Немецкий специалист был освобождён от своей должности сегодня, 1 марта.
«Скатертью дорожка. Гисдоль — политик, который не может быть в футболе. Сейчас нужно пересмотреть политику футбола относительно иностранцев. Нас отрезали от мирового футбола, иностранные специалисты не нужны. Я всегда был сторонником отмены лимита на легионеров, но в нынешней ситуации они нам абсолютно ни к чему.
Надо развивать свой футбол, обратить внимание на академии. Что касается нового главного тренера «Локомотива», то можно поставить Черевченко, Маминова, Пашинина», — рассказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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