«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» хотят подписать полузащитника «Спортинга»
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Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Пальинья входит в сферу интересов трёх английских клубов. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме» и «Ньюкасле». Об этом сообщает Record.
По сведениям источника, Пальинья также входит в сферу интересов мадридского «Атлетико».
26-летний Пальинья находится в структуре «Спортинга» с 2013 года. В 30 матчах нынешнего сезона португальский полузащитник отметился тремя голевыми передачами. Контракт футболиста истекает в 2026 году. Рыночная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в € 26 млн.
«Тоттенхэм» разгромил в выездной встрече «Лидс» в 27-м туре английской Премьер-лиги:
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