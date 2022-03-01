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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» хотят подписать полузащитника «Спортинга»

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» хотят подписать полузащитника «Спортинга»
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Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Пальинья входит в сферу интересов трёх английских клубов. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме» и «Ньюкасле». Об этом сообщает Record.

По сведениям источника, Пальинья также входит в сферу интересов мадридского «Атлетико».

26-летний Пальинья находится в структуре «Спортинга» с 2013 года. В 30 матчах нынешнего сезона португальский полузащитник отметился тремя голевыми передачами. Контракт футболиста истекает в 2026 году. Рыночная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в € 26 млн.

«Тоттенхэм» разгромил в выездной встрече «Лидс» в 27-м туре английской Премьер-лиги:

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