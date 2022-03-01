Де Лигт — о своём уходе летом: Райола говорил это 3 месяца назад, многое может измениться

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал интервью футбольного агента Мино Райолы.



«То, что сказал мой агент Мино Райола, произошло три месяца назад, так что многое может измениться. В данный момент я сосредоточен на этом сезоне.



«Мне очень нравится здесь, в «Ювентусе». Каждую неделю я учусь чему-то новому, и мне это очень нравится», — приводит слова де Лигта журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее Райола заявил, что нидерландский защитник может покинуть нынешний клуб предстоящим летом.

Де Лигт стал игроком «Ювентуса» летом 2019 года, перейдя в итальянский клуб из «Аякса» € за 85,5 млн. В нынешнем сезоне голландский защитник забил один гол в 20 матчах чемпионата Италии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Лигта в € 65 млн.