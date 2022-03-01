«Манчестер Юнайтед» отказался платить € 120 млн «Наполи» за Осимхена

«Манчестер Юнайтед» интересовался приобретением нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Итальянский клуб предложил приобрести 23-летнего футболиста за € 120 млн, но манкунианцы ответили отказом. Об этом сообщает Daily Star.
По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» решил обратить внимание на других футболистов.
Осимхен стал футболистом неаполитанцев в 2020 году, перейдя из «Лилля» за € 75 млн. В нынешнем сезоне нигерийский форвард в 17 матчах чемпионата Италии забил семь голов и отдал три результативные передачи. Также на счету игрока пять матчей в Лиге Европы, четыре гола и голевая передача.
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в 27-м туре АПЛ:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 1 марта 2022
-
15:07
-
14:49
-
14:26
-
14:25
-
14:10
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:36
-
13:32
-
13:24
-
13:22
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
12:44
-
12:37
-
12:24
-
12:12
-
12:01
-
11:47
-
11:28
-
11:11
-
11:04
-
10:15
-
10:08
-
09:34
-
09:26
-
08:55
-
08:30
-
04:32
-
04:20
-
03:47
-
03:28
-
03:00