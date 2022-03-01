«Манчестер Юнайтед» отказался платить € 120 млн «Наполи» за Осимхена

«Манчестер Юнайтед» интересовался приобретением нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Итальянский клуб предложил приобрести 23-летнего футболиста за € 120 млн, но манкунианцы ответили отказом. Об этом сообщает Daily Star.

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» решил обратить внимание на других футболистов.



Осимхен стал футболистом неаполитанцев в 2020 году, перейдя из «Лилля» за € 75 млн. В нынешнем сезоне нигерийский форвард в 17 матчах чемпионата Италии забил семь голов и отдал три результативные передачи. Также на счету игрока пять матчей в Лиге Европы, четыре гола и голевая передача.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в 27-м туре АПЛ:

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