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В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос о возможном отъезде легионеров

В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос о возможном отъезде легионеров
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о ситуации с легионерами в команде.

«Что касается легионеров, то на эту минуту у «Нижнего Новгорода» всё в порядке. Все мысли о сегодняшнем матче», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, вчера ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить представителей России (и клубы, и сборные) от международных турниров. Это связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию. Данная ситуация стала поводом для волнения многих клубов – легионеры не уверены в стабильности дальнейшего пребывания в России.

Первыми крупными отъездами можно назвать увольнение главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля и ассистента тренера «Динамо» Андрея Воронина.

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