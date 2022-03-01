«ПСЖ» оказывает давление на Мбаппе, чтобы француз продлил контракт с командой

«ПСЖ» намерен сохранить в своём составе нападающего Килиана Мбаппе, поэтому оказывает на него давление, чтобы французский футболист продлил контракт. Об этом сообщает Football Espana в «твиттере» со ссылкой на Marca.

По сведениям источника, это последняя попытка французского клуба сохранить в своём составе 23-летнего игрока. В мадридском «Реале» верят, что Мбаппе проигнорирует эти попытки и перейдёт к ним свободным агентом предстоящим летом.



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако» на правах годичной аренды. В 2018 году парижане выкупили контракт футболиста за € 145 млн. Действующее соглашение нападающего истекает в конце 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 160 млн.