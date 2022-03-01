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Спортивный директор «МЮ»: мы тщательно ищем нового постоянного тренера

Спортивный директор «МЮ»: мы тщательно ищем нового постоянного тренера
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Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто сообщил, что «красные дьяволы» активно занимаются поиском нового постоянного наставника. Должность временного главного тренера команды занимает немецкий специалист Ральф Рангник.

«Сейчас мы проводим тщательный процесс поиска нового постоянного тренера, который возьмёт на себя ответственность за команду следующим летом. У него будет цель вернуть «Манчестер Юнайтед» к борьбе за внутренние и европейские титулы», — приводит слова Джона Мерто журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в матче английской Премьер-лиги:

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