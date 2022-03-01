«Реал» нашёл альтернативу Эрлингу Холанду в Серии А

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен является альтернативой форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду для мадридского «Реала». Об этом сообщает Football Espana в «твиттере».

23-летний Осимхен стал футболистом неаполитанцев в 2020 году, перейдя из «Лилля» за € 75 млн. В нынешнем сезоне нигерийский форвард в 17 матчах чемпионата Италии забил семь голов и отдал три результативные передачи. Также на счету игрока пять матчей в Лиге Европы, четыре гола и голевая передача.

21-летний Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. Текущий контракт норвежца истекает в 2024 году, при этом летом 2022 года в нём активируется сумма выкупа Холанда в размере € 75 млн. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

«Реал» с минимальным счётом обыграл «Райо Вальекано»:

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