Кавани — приоритетная цель на трансфер для бразильского клуба

Бразильский «Ботафого» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Клуб прикладывает все усилия, чтобы уругвайский форвард перешёл в команду на правах свободного агент летом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».
Ранее сообщалось, что обе стороны установили первоначальный контакт, но не обсуждали детали контракта или потенциальную зарплату. Однако «Ботафого» рассчитывает показать Кавани, что они серьёзно заинтересованы в подписании с ним контракта этим летом. Они знают, что в гонке участвуют и другие клубы — как в Европе, так и в Южной Америке — и Кавани всё ещё думает над тем, хочет ли он продолжать играть в Европе.
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в 27-м туре чемпионата Англии:
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