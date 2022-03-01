«Динамо» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:00
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Сегодня, 1 марта, состоится матч «Динамо» — «Нижний Новгород». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Нижний Новгород».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.
В других матчах 1/8 финала сыграют следующие пары: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор», «Алания» — «Арсенал» и «Сочи» — ЦСКА. Встречи 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдут с 1 по 3 марта 2022 года. Финальный матч турнира состоится 29 мая.
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