«Динамо» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:00

Сегодня, 1 марта, состоится матч «Динамо» — «Нижний Новгород». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Нижний Новгород».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.



В других матчах 1/8 финала сыграют следующие пары: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор», «Алания» — «Арсенал» и «Сочи» — ЦСКА. Встречи 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдут с 1 по 3 марта 2022 года. Финальный матч турнира состоится 29 мая.