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«Мидлсбро» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
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«Милан» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Италии начнётся в 23:00

«Милан» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Италии начнётся в 23:00
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Сегодня, 1 марта, состоится матч «Милан» — «Интер». Встреча 1/2 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Интер».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. В роли ассистентов рефери выступят Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный судья — Лука Массими.

Ответная встреча 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» состоится 20 апреля. В четвертьфинале турнира «Милан» разгромил римский «Лацио» со счётом 4:0, а «Интер» обыграл «Рому». Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус». В другом полуфинале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной».

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