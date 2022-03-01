«Милан» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Италии начнётся в 23:00
Поделиться
Сегодня, 1 марта, состоится матч «Милан» — «Интер». Встреча 1/2 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Интер».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. В роли ассистентов рефери выступят Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный судья — Лука Массими.
Ответная встреча 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» состоится 20 апреля. В четвертьфинале турнира «Милан» разгромил римский «Лацио» со счётом 4:0, а «Интер» обыграл «Рому». Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус». В другом полуфинале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной».
Комментарии
- 1 марта 2022
-
21:10
-
20:59
-
20:44
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:38
-
19:26
-
19:24
-
19:12
-
19:11
-
18:44
-
18:41
-
18:35
-
18:18
-
18:05
-
17:57
-
17:54
-
17:36
-
17:32
-
17:10
-
17:07
-
16:55
-
16:48
-
16:31
-
16:25
-
16:13
-
15:38
-
15:29
-
15:27
-
15:15
-
15:07
-
14:49
Партнерский контент