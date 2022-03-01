Кокорин может сыграть с «Ювентусом». Форварда не было в заявке «Фиорентины» 4 матча

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на первый матч полуфинала Кубка Италии с «Ювентусом». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба в «твиттере».

30-летний Кокорин, который почувствовал недомогание, пропустил четыре игры итальянской команды. Ранее футболист отсутствовал в заявке «Фиорентины» на матч Кубка Италии с «Аталантой» (3:2), а также матчи чемпионата страны со «Специей» (1:0), всё той же «Аталантой» (1:0) и «Сассуоло» (1:2).



В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Кокорина оценивается порталом Transfermarkt в € 2 млн.