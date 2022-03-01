Кокорин может сыграть с «Ювентусом». Форварда не было в заявке «Фиорентины» 4 матча
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на первый матч полуфинала Кубка Италии с «Ювентусом». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба в «твиттере».
30-летний Кокорин, который почувствовал недомогание, пропустил четыре игры итальянской команды. Ранее футболист отсутствовал в заявке «Фиорентины» на матч Кубка Италии с «Аталантой» (3:2), а также матчи чемпионата страны со «Специей» (1:0), всё той же «Аталантой» (1:0) и «Сассуоло» (1:2).
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Кокорина оценивается порталом Transfermarkt в € 2 млн.
Новость по темеКокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч в 4-й раз подряд
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